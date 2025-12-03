В Северной Осетии после тройного ДТП с коровой скончался водитель Mercedes

На 9 км автодороги Владикавказ — Чикола — Лескен-2 после тройного ДТП с коровой на месте происшествия скончался водитель Mercedes-Benz. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Республике Северная Осетия—Алания.

По предварительной версии, первым столкнулся с коровой на трассе 55-летний водитель автомобиля Volkswagen, за ним в животное въехали его одногодка на «Лада Гранта» и 48-летний водитель Mercedes-Benz.

Спустя примерно 15 минут после ДТП водитель Mercedes-Benz почувствовал себя плохо, предварительно из-за сердечной недостаточности, и скончался на месте происшествия.

Наталья Белоштейн