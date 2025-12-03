Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Северной Осетии после тройного ДТП с коровой скончался водитель Mercedes

На 9 км автодороги Владикавказ — Чикола — Лескен-2 после тройного ДТП с коровой на месте происшествия скончался водитель Mercedes-Benz. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Республике Северная Осетия—Алания.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по РСО-Алания

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по РСО-Алания

По предварительной версии, первым столкнулся с коровой на трассе 55-летний водитель автомобиля Volkswagen, за ним в животное въехали его одногодка на «Лада Гранта» и 48-летний водитель Mercedes-Benz.

Спустя примерно 15 минут после ДТП водитель Mercedes-Benz почувствовал себя плохо, предварительно из-за сердечной недостаточности, и скончался на месте происшествия.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все