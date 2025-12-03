На «Уральском марсе» построят глэмпинг-обсерваторию к 2027 году
Возле города Богданович (Свердловская область) планируется построить глэмпинг-обсерваторию «Уральский Марс», сообщили в пресс-службе регионального агентства по привлечению инвестиций.
Глэмпинг появится рядом с бывшими карьерами по добыче огнеупорной глины, ставшими туристической достопримечательностью. Каждый домик будет оснащен телескопом и прозрачной крышей для наблюдения за звездами. На территории базы будут проводиться лекции и мастер-классы с участием известных ученых и популяризаторов науки.
Реализация проекта намечена на 2027 год, объем инвестиций составит 56 млн руб. Инвестором проекта выступает компания «Глэмпинг гражданской науки». В настоящий момент идет подготовка документации к проведению аукциона на получение участка.