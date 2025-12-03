Прокуратура требует пересмотра приговора экс-директору пермского благотворительного фонда

Прокуратура внесла представление на приговор экс-директору благотворительного фонда «Содействие — XXI век» Елене Найдановой. Как сообщает портал Properm.ru, надзорный орган не согласился с решением суда первой инстанции не назначать подсудимой дополнительного наказания.

Суд над госпожой Найдановой проходил в заочном режиме, поскольку подсудимая находится в розыске. Как установило следствие, в 2017–2019 годах Елена Найданова и тогдашний вице-премьер Пермского края Елена Лопаева растратили деньги фонда «Содействие — XXI век», выведя их под видом оплаты различных мероприятий, которые фактически не проводились. Сумма ущерба составила 67,7 млн руб.

В прениях сторон гособвинитель просила суд приговорить Елену Найданову к шести с половиной годам колонии и оштрафовать на 9,9 млн руб. Прокуратура также требовала запретить госпоже Найдановой занимать руководящие должности в течение двух с половиной лет. Изучив материалы дела, суд назначил обвиняемой наказание в виде трех лет лишения свободы без штрафа.

Елена Найданова скрылась от суда в июле 2023 года. По данным правоохранительных органов, она вылетела из аэропорта Кольцово (Екатеринбург) в Дубай. В международный розыск по линии Интерпола госпожа Найданова была объявлена 3 августа 2023 года. Ее подельница Елена Лопаева в сентябре 2024 года была приговорена к четырем годам лишения свободы. В ходе рассмотрения дела вину в хищении она не признавала. В январе 2025 года осужденной была предоставлена отсрочка от отбывания наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста.