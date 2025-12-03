Волонтером года стала участница спасения Черного моря Анна Плужникова

Волонтером года стала Анна Плужникова, которая участвовала в работе по спасению Черного моря в Анапе в конце прошлого года. Активистку наградил президент России Владимир Путин на форуме «Мы вместе», сообщила пресс-служба Кремля.

Анна Плужникова — инвалид III группы, несмотря на это, она три недели бесплатно работала поваром для остальных добровольцев и спасателей. Когда смена госпожи Плужниковой завершилась, она не вернулась домой, а продолжила участвовать в ликвидации экологической катастрофы на Черном море. Помимо этого, активистка помогает детям в хосписах и работает психологом.

Владимир Путин поблагодарил Анну Плужникову за проделанную работу и пожелал, чтобы волонтерская деятельность девушки активно продолжалась. Он добавил, что добровольцы спасали человеческие жизни и выразил благодарность всем активистам, которые помогали в устранении последствий разлива мазута в море.

В декабре 2024 года в Черном море произошел разлив мазута после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.