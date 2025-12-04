«Башкиравтодор» больше не арендует базу возле аэропорта Уфы

АО «Башкиравтодор» не является арендатором промышленной базы в Уфимском районе возле уфимского аэропорта (Аэропорт-56). Об этом следует из ответа заместителя министра земельных и имущественных отношений республики Рустама Гизатуллина на запрос «Ъ-Уфа». «В базе данных Управления по городу Уфе и Уфимскому району Минземимущества РБ отсутствуют сведения о действующих договорных отношениях на земельный участок с кадастровым номером 02:47:000000:1014»,— говорится в ответе.

Земельный участок, на котором расположена база, находится в собственности Кристины Петровской, отметил замминистра.

Как ранее писала «Правда ПФО», «Башкиравтодор» арендовал базу в октябре 2024 года за 2,5 млн руб. в месяц у госпожи Петровской, которая, по данным СМИ, является налоговым резидентом Великобритании.

АО «Башкиравтодор» принадлежит республике. Компания находится в процедуре банкротства: в предприятии введено наблюдение. Общая сумма требований кредиторов к «Башкиравтодору» превышает 5,4 млрд руб.

Олег Вахитов