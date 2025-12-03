В Ульяновской области ожидается масштабное обновление общественного транспорта

Во время прямой линии с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских житель Дальнего Засвияжья попросил региональные власти добавить маршрут от микрорайона Юго-Западный до центра города через Московское шоссе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Министр транспорта Евгений Лазарев сообщил, что маршрут №28 усилит свою работу в следующем году. Для этого планируется закупить 10 новых транспортных средств.

Всего, по словам губернатора, в регионе «необходимо приобрести порядка 400 единиц пассажирского транспорта оценочной стоимостью 4,9 млрд руб., и будет выделен казначейский инфраструктурный кредит от правительства России». По данным господина Русских, это «наиболее финансово доступный механизм закупки транспорта».

Андрей Сазонов