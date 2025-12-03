Квартиру в Выборгском районе Петербурга оборудовали под казино

Жительница Санкт-Петербурга в возрасте 34 лет стала фигуранткой уголовного дела о незаконной игорной деятельности. Казино находилось в квартире жилого дома на улице Асафьева, сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу

Дело возбуждено по ч. 1 ст.171.2 УК РФ. В квартире подозреваемая проводила азартные игры с использованием игрового оборудования с материальным выигрышем. Казино накрыли в результате грамотно спланированных следственных действий.

Сотрудники ведомства изъяли аппараты и денежные средства. Специалисты устанавливают все детали организации незаконной деятельности.

Татьяна Титаева