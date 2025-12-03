На ульяновском «Авиастаре» планируется выпуск еще двух типов транспортных самолетов
В перспективных планах ульяновского самолетостроительного завода «Авиастар» (филиал ПАО «Ил») производство двух новых типов самолетов. Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в ходе прямой линии с населением региона.
Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ
По словам губернатора, в будущем на «Авиастаре» планируется производство нового перспективного транспортного самолета Ил-100, проектирование которого сейчас ведется в КБ Ильюшина (возможно, имеется в виду проект перспективного авиационного комплекса — ПАК ТА, военно-транспортного самолета, ранее именуемого в разработках как Ил-106 грузоподъемностью 80-100 тонн). Также планируется производство транспортного самолета Ил-276, который, как отметил Алексей Русских, «является уменьшенной версией Ил-76, с двумя двигателями». Ил-276 (первоначально именовался как Ил-114) — многоцелевой средний военно-транспортный самолет, предназначается для замены самолетов Ан-12, Ан-26 и Ан-72. Грузовая кабина в сечении идентична Ил-76, но короче. Согласно проекту, самолет должен быть способен перевозить до 80 % всех типов вооружений и военной техники при значительно меньших затратах.
Губернатор также сообщил, что в будущем году планируется приступить к перевооружению «Авиастара», в первую очередь с заменой станочного оборудования на современное, на что требуется дополнительное финансирование завода на сумму около 48 млрд руб.
Вопросы развития «Авиастара» губернатор обсуждал на встрече с президентом России Владимиром Путиным 13 октября этого года, и, как сообщил губернатор на прямой линии, «по всем вопросам получил поддержку президента», «деньги на замену станочного оборудования уже начинают поступать».