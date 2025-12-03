Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Yle: Финляндия получила ноту от РФ о денонсации статей энергетического договора

МИД Финляндии получил официальную ноту от России, в которой сообщается о денонсации третьей и четвертой статей двустороннего энергетического соглашения по Вуоксе, сообщает Yle. В соответствии с этими статьями, Россия брала на себя обязательства ежегодно компенсировать Финляндии потери электроэнергии на ее ГЭС, возникавшие из-за регулирования стока Светогорской ГЭС на стороне России.

2 ноября распоряжение о прекращении действия статей соглашения подписал премьер-министр Михаил Мишустин. МИД РФ было поручено уведомить финскую сторону о том, что Россия больше не обязана поставлять компенсационную энергию в связи с односторонним отказом с 2022 года покупать российскую электроэнергию.

Соглашение было заключено Россией и СССР в 1972 году и урегулировало последствия перестройки Советским Союзом бывшей финской станции Энсо. Тогда, при поднятии уровня воды в водохранилище, у ГЭС на стороне Финляндии упала выработка электроэнергии. По соглашению, СССР обязался ежегодно компенсировать Финляндии 19,9 тыс. МВт·ч электроэнергии. Россия продолжала выполнять эти обязательства после распада СССР.

Анастасия Домбицкая

