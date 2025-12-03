Группа ПСБ рассматривает возможность поддержки проектов частной космонавтики

Группа ПСБ совместно с Национальной технологической инициативой (НТИ) рассматривает возможность поддержки проектов из области частной космонавтики рассказала старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова во время выступления на экспертной сессии «Синергия для космоса: новые модели взаимодействия российского бизнеса, государства и стран БРИКС+» в рамках ХII конгресса «Инновационная практика: наука плюс бизнес».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено ПСБ Фото: Предоставлено ПСБ

«Космическая отрасль открывает большое пространство для коммерческой деятельности. Наиболее перспективными нишами с точки зрения бизнеса являются производство спутников, услуги, связанные с дистанционным зондированием Земли и передачей данных, а также производство ракет-носителей. Совместно с компанией “Иннопрактика” мы сейчас открываем Центр поддержки высокотехнологичных компаний с прицелом на космическую деятельность, чтобы оказать помощь малым и средним предприятиям, нуждающимся в инвестициях, партнерах и консалтинговых услугах. С точки зрения финансовых инструментов, позволяющих развивать космические проекты, можно выделить механизм государственно-частного партнерства и выход на IPO. Поддерживая национальных чемпионов высокотеха, банк ПСБ способствует повышению привлекательности российской космической отрасли для бизнеса и инвесторов»,— отметила Вера Подгузова.

По ее словам, в советские времена наша страна шагнула на 35 лет вперед в космических разработках, и на этой базе, оставленной нашими предками, нужно развивать космическую отрасль и вести ее на международную арену.

Модератором сессии выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. В сессии приняли участие заместитель генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Борис Глазков, генеральный директор АНО «Инновационный инжиниринговый центр» Николай Колпаков, председатель совета директоров ГК «Геоскан» Алексей Семенов и др.

