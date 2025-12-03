Минград разрешил подготовку территории под гостиницу около Нижегородского цирка

ООО «Футбол» Гриши Саакяна получило разрешение минграда на подготовку документации по планировке территории для строительства гостиницы около Нижегородского цирка. Согласно приказу ведомства, участок расположен в границах улиц Приокской, Коммунистической и Революционной в Канавинском районе.

Подготовить документацию необходимо до 1 декабря 2026 года. Ориентировочная площадь пятиэтажного гостиничного комплекса составляет 3,8 тыс. кв. м.

Как писал «Ъ-Приволжье», совет по земельным отношениям при правительстве Нижегородской одобрил предоставление ООО «Футбол» участка площадью 1,2 тыс. кв. м на Коммунистической улице в июле 2024 года. На тот момент объем инвестиций в строительство гостиницы оценивали в 221,7 млн руб., построить ее инвестор рассчитывает за пять лет.

Галина Шамберина