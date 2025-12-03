В Самарской области нарушителей сфере обращениями с отходами оштрафовали на 2,6 млн рублей

На территории Самарской области с начала года эконадзор рассмотрел 398 дел по ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления». Нарушители в сфере обращения с отходами оштрафованы на 2,6 млн руб. Об этом сообщает минприроды региона.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Из общего количества дел половина поступила из Самары. Чаще всего нарушители сбрасывают строительные и растительные отходы в баки для ТКО, оставляют отходы вне контейнерных площадок, в том числе сбрасывая их с машин. За указанные действия гражданам грозит штраф до 15 тыс. руб., компаниям — до 50 тыс. руб.

Руфия Кутляева