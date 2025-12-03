Уфимский школьник отдал мошенникам более 12 млн рублей

Следственное подразделение отдела полиции №5 УМВД по Уфе возбудило уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).Как сообщает пресс-служба МВД по Башкирии, накануне в полицию обратилась 43-летняя уфимка, заявившая, что мошенники обманули ее 16-летнего сына, выманив у него более 12 млн руб. Полицейские установили, что школьнику позвонил якобы сотрудник службы доставки с просьбой назвать код из СМС. Подросток продиктовал поступивший на его телефон код. После этого ему пришло сообщение об изменении привязанного к «Госуслугам» телефона. Затем школьнику позвонили «сотрудники» «финмониторинга» и ФСБ и сообщили, что мошенники завладели его данными, и для спасения ценного имущества в доме его необходимо задекларировать. По словам собеседников, если подросток не передаст деньги и ценности для декларирования в налоговую, он станет фигурантом уголовного дела. Потерпевший собрал в квартире всю наличность на сумму 867 тыс. руб. и перевел деньги через банкомат на «безопасный счет». А всю иностранную валюту, которую он нашел в квартире, он по требованию незнакомцев передал курьеру, используя при этом кодовое слово.

Майя Иванова