Yle: Россия уведомила Финляндию об отказе от части энергосоглашения по Вуоксе

Россия уведомила Финляндию о выходе из двух статей соглашения по гидроэнергетике на Вуоксе, сообщила Yle. Эти статьи касались поставок электроэнергии для компенсации потерь на финской гидроэлектростанции.

Финский МИД подтвердил получение уведомления об отказе России от статей №3 и №4 соглашения 1972 года. Эти пункты обязывали Россию передавать Финляндии часть электроэнергии для компенсации снижения мощности Иматранской ГЭС из-за работы плотин на российской стороне, в Светогорске.

В ноте указано, что изменение договора связано с отказом Финляндии закупать электроэнергию. Компания Fortum, владеющая Иматранской ГЭС, заявила Yle, что компенсационные поставки прекратились еще в 2022 году. По данным финского МИДа, это четвертый двусторонний договор, который Россия изменила или прекратила за последние годы. Но для Финляндии эти шаги имели минимальное практическое влияние, добавили там.