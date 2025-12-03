Ульяновский губернатор напомнил о необходимости отключений мобильного интернета

Во время прямой линии губернатора Ульяновской области Алексея Русских была озвучена проблема отключения мобильного интернета. В частности, регулярные проблемы со связью отмечаются в районе водоканала, на отдельных локациях ул. Карла Маркса, ул. Розы Люксембург, ул. Гончарова и других местах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Глава региона назвал эти меры необходимостью. Губернатор отметил, что благодаря отключениям мобильного интернета атаки беспилотников не нанесли серьезный урон местным объектам, как это произошло в соседних Самарской, Саратовской областях, а также в Татарстане.

Господин Русских также рассказал, что точки доступа бесплатного Wi-Fi по возможности открываются в социальных объектах, пунктах общественного питания

Андрей Сазонов