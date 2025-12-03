Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Директором фонда развития промышленности Дагестана назначен Сахродин Дадаев

Новым руководителем фонда развития промышленности Республики Дагестан назначен Сахродин Дадаев. Об этом сообщает пресс-служба министерство промышленности и торговли региона

Фото: пресс-служба министерства промышленности и торговли РД

В ведомстве отметили, что перед новым директором фонда стоят создание благоприятных условий для развития промышленного сектора в регионе, привлечение инвестиций и внедрение современных технологий.

Наталья Белоштейн

