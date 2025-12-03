Офицера МО РФ задержали за коррупцию в сфере гособоронзаказа

Начальника военного представительства Минобороны России задержали за взятки и нарушения в техническом надзоре военных автомобилей в Крыму и в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

По данным российской спецслужбы, офицер МО был задержан в Татарстане. Против него возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ и ч. 2 ст. 285.4 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонзаказа).

Следствие полагает, что подозреваемый брал денежное вознаграждение за содействие при согласовании актов сдачи-приемки работ и не принимал необходимых мер ответственности при выявлении нарушений условий государственного контракта по технадзору автомобилей общевойскового назначения для нужд Минобороны на территории Крыма и в зоне проведения СВО.

Ранее житель Севастополя стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве на 5 млн руб. при исполнении государственного оборонного заказа, связанного с ремонтом автомобильной и военной техники.

Между его предприятием, занимающимся ремонтом автомобилей, и акционерным обществом из Татарстана, ранее заключившим договор с Минобороны России, были оформлены государственные контракты на выполнение работ по техобслуживанию грузовых «КамАЗов», а также на поставку расходных материалов для военной техники. С лета 2022 по декабрь 2024 года, по данным силовиков, мужчина вносил заведомо ложные сведения в отчетную документацию, завышая объемы выполненных работ и количество использованных технических жидкостей. Полученные деньги он впоследствии обналичивал со счетов компании.

Александр Дремлюгин, Симферополь