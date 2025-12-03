В газификацию Архангельской области инвестируют 4,7 млрд рублей до 2030 года

Правительство Архангельской области совместно с ПАО «Газпром» утвердило программу развития газоснабжения и газификации на 2026-2030 годы. Объем планируемых инвестиций составит около 4,7 млрд рублей, из которых 4,2 млрд рублей вложит компания-оператор, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

«Программа предусматривает строительство около 94 км газовых сетей, включая межпоселковые и распределительные газопроводы, газопроводы-отводы, а также техническое перевооружение одной из газораспределительных станций»,— отметил глава Архангельской области.

Также в рамках сотрудничества в течение ближайших пяти лет региональное правительство обязуется подготовить к приему природного газа шесть котельных.

Кроме того, будут завершены уже начатые проекты: в 2026 должны достроить межпоселковый газопровод от Архангельской ТЭЦ до микрорайона Экономия и сетей в поселке Кулой, а в 2027 году — газопровод до села Ильинско-Подомское Вилегодского округа, который станет самым протяженным в регионе.

Артемий Чулков