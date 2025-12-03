Медвуз в Пятигорске нарушил закон о госзакупках при выборе подрядчика

Арбитражный суд Ставропольского края удовлетворил иск заместителя прокурора региона о признании недействительным государственного контракта между Пятигорским медико-фармацевтическим институтом и индивидуальным предпринимателем Владимиром Моторжоном на сумму 1,28 млн руб. Решение суда опубликовано в картотеке дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

Спорный договор от 2 июня 2023 года касался выполнения работ по текущему ремонту в здании учебного корпуса № 4. Суд обязал предпринимателя вернуть полученные средства.

Согласно материалам дела, 10 мая 2023 года институт опубликовал на сайте госзакупок извещение об электронном аукционе на ремонт помещений учебного корпуса. В требованиях к участникам указывалось отсутствие сведений в реестре недобросовестных поставщиков, что предусмотрено федеральным законом о контрактной системе.

Единственную заявку подал ИП Моторжон. На момент подачи заявки и подведения итогов 22 мая его данных в черном списке не было. Однако 1 июня 2023 года, за день до заключения контракта, предпринимателя внесли в реестр недобросовестных поставщиков под номером 23004436.

Несмотря на это, 2 июня институт подписал договор с Моторжоном как единственным участником торгов. При этом заказчик не выполнил обязанность по расторжению контракта с поставщиком из реестра недобросовестных, предусмотренную статьей 95 закона о госзакупках.

Предприниматель, зная о включении в черный список, не уведомил об этом заказчика и не отозвал свою заявку на участие в торгах.

Прокуратура Ставропольского края указала, что при таких обстоятельствах выполнение работ по контракту не влечет обязанности по их оплате. При расторжении незаконно заключенного договора необходимо применить последствия недействительности ничтожной сделки в виде возврата полученных денежных средств.

Суд согласился с доводами надзорного ведомства и удовлетворил исковые требования в полном объеме.

Тат Гаспарян