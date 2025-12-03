Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
ФАС подозревает картельный сговор на рынке коммунальных отходов в Башкирии

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении нескольких ООО — «Южная Транспортная Компания», «Альянс Групп», «Чистый город+», «СпецАвтоХозяйство», «Транслогистик», «Экотранс» и «Экоцентр»

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Компании подозреваются в координации действий для минимального снижения цены при заключении контрактов на транспортировку твердых коммунальных отходов в Башкирии.

Для выявления признаков сговора использовали ГИС «Антикартель». По данным ведомства, общая сумма начальных максимальных цен контрактов составила 1,8 млрд руб.

Олег Вахитов