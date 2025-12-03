Бахрушинский театральный музей открыл Новый музей самарского оперного театра

Открытие Нового музея Самарского академического театра оперы и балета состоялось в среду, 3 декабря. Проект на всех этапах, от разработки концепции и создания дизайна до монтажа экспозиции, реализовал Бахрушинский театральный музей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Через историю одного театра мы раскрываем судьбу города и страны. Это особенно важно в те времена, когда культура должна стать источником стойкости и внутренней силы. Проект “Новый музей театра” объединяет прошлое и современность, наполняя наследие подлинным живым содержанием. Уверена, что новый музей в Самарском театре оперы и балета станет центром притяжения для всех, кто любит и ценит великое русское искусство», — рассказала на открытии генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова.

Экспозиция состоит почти из 150 уникальных предметов. В музее представлены исторические фотографии Самары и Куйбышева, эскизы костюмов и декораций, макеты спектаклей, афиши, программы, а также портреты артистов и режиссеров, связанных с самарской сценой.

Экспонаты взяты из собрания Бахрушинского музея и фондов самарского театра.

«Этот музей станет не просто архивом, а живым источником, который будет питать все наши будущие проекты, от камерных постановок до грандиозных премьер. Кроме того, мы надеемся, что он станет новым интерактивным пространством, где диалог со зрителем выйдет на новый уровень. Через мультимедийные технологии, открытые обсуждения и творческие встречи мы хотим слышать голоса и мнения наших зрителей. Ведь театр — это всегда разговор, и мы рады, что теперь у нас есть такая уникальная площадка для этого»,— поделился художественный руководитель и главный дирижер самарского театра оперы и балета Евгений Хохлов.

Проект реализован по федеральной программе «Новый музей театра» при поддержке Министерства культуры РФ в рамках соглашения о стратегическом сотрудничестве гендиректора Бахрушинского музея и губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Глава региона вместе с супругой посетил музей оперного театра в день его открытия.

«Мы восхищаемся ярким путем, который был пройден Самарским академическим театром оперы и балета. За почти 95 лет он стал свидетелем множества знаковых событий, в том числе и в масштабах всей страны. Важно, что открытие музея позволит жителям и гостям Самарской области ближе познакомиться не только с историей нашего легендарного театра, но и с историей города и всего региона. В частности, с периодом, когда Куйбышев в годы Великой Отечественной войны был запасной столицей»,— сказал Вячеслав Федорищев на открытии.

Музей Самарского театра оперы и балета стал шестым проектом Бахрушинского музея в рамках федеральной программы. Ранее музеи театров открылись в Махачкале, Курске, Ярославле, Кинешме и Сухуме. Еще один музей театра по этому же проекту появится до конца 2025 года в Донецке.

Георгий Портнов