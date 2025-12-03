В прифронтовой зоне Запорожской области восстановили электроснабжение

В прифронтовых населенных пунктах Запорожской области полностью восстановили электроснабжение, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Электричество в этом районе отключали из-за налетов беспилотников ВСУ.

В Telegram-канале господин Балицкий написал, что аварийные и муниципальные службы и энергетики круглосуточно работали над восстановлением электросетей. Работы еще идут. Оперативные службы отслеживают, как работают сети, коммунальные службы в ускоренном режиме восстанавливают тепло- и водоснабжение.

Об отключении света в прифронтовых Васильевском и Токмакском районах области Евгений Балицкий сообщил 14 ноября. Все это время аварийные службы восстанавливали сети. На следующий день губернатор сообщил о повреждении подстанции Васильевской РЭС. Без света остались более 60 тыс. жителей области.