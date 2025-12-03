Премьер Грузии назвал условие восстановления дипотношений с Россией

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал «красной линией» восстановление дипломатических отношений с Россией до вывода российских войск из Абхазии и Южной Осетии. По его словам, эти обсуждения также невозможны до тех пор, пока Москва признает независимость этих территорий.

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе

Так глава грузинского правительства ответил на вопрос журналистов, рассматривает ли Грузия возможность восстановления дипотношений с Россией, прерванных экс-президентом Михаилом Саакашвили сразу после «Пятидневной войны» 2008 года.

«Для нас главное наша принципиальная позиция и соблюдение наших красных линий. Эти красные линии связаны с вопросом деокупации. Никакого компромисса здесь быть не может и наша позиция не будет пересмотрена. Четко об этом заявляю»,— подытожил Ираклий Кобахидзе.

На том же брифинге премьер-министр рассказал, что бывший посол США в Тбилиси Келли Дегнан после начала специальной военной операции на Украине «устраивала истерики» в ходе встреч с грузинскими руководителями, «требуя введения санкций против РФ» но «получила твердый отказ».

Георгий Двали, Тбилиси