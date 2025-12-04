Что является суперсилой СЕО

Современная бизнес-среда меняется с беспрецедентной скоростью, и перед руководителями встают задачи, с которыми привычные управленческие стратегии больше не справляются. Многие СЕО сталкиваются с вызовом: как сочетать классические лидерские качества с набором «суперсил», актуальным для современной ситуации. Управляющий партнер Regroup Оксана Морсина рассуждает о том, какие стратегические способности требуются лидерам сегодня.

За последние три года профиль руководителя претерпел изменения: на смену тактическим, операционным руководителям приходят руководители предпринимательского склада, «демиурги», от которых ждут стратегического мышления и инновационного визионерства. Предвидение будущего, глубокое понимание человеческих мотиваций и системное мышление — вот три суперсилы СЕО. По данным исследования департамента корпоративного обучения Московской школы управления Skolkovo, сегодня востребованы лидеры, умеющие видеть перспективы развития, предвидеть будущие риски и планировать неблагоприятные сценарии, интегрировать адаптивность в бизнес-стратегии. Это качества, которые помогают справляться с неудачами и неопределенностью, эффективно реагировать на очередные потрясения.

Но в исследовании 62% компаний отметили операционную эффективность как бизнес-приоритет текущего года. Казалось бы, суперсила руководителя по логике должна лежать в этой области знаний. Но если пять лет назад операционная эффективность достигалась, как правило, за счет сокращения расходов, то сегодня, когда этот ресурс почти исчерпан,— через поиск новых бизнес-моделей, цифровизацию, внедрение новых технологий и поиск альтернативных методов повышения конкурентоспособности. Успешность бизнеса теперь во многом зависит от стратегического видения и системного мышления СЕО. В 2025 году стало понятно, что на смену стандартным, отработанным решениям должны прийти новые управленческие практики и модели. Более того, их еще только предстоит изобрести.

Стратегическое видение и системное мышление относятся к категории самых сложно развиваемых управленческих навыков. Есть несколько способов прокачать в себе этот навык. Один из них, как ни парадоксально, анленинг (от англ. «unlearning») — осознанное освобождение от опыта и информации, которые больше не актуальны и не работают, чтобы освоить то, что действительно нужно сейчас. Главная сложность в том, что руководителям приходится отказываться от тех стратегий, которые когда-то привели их к успеху. Речь идет о подходах, доказавших свою эффективность в прошлом, поэтому расстаться с ними психологически трудно. Однако руководить по-старому уже невозможно, и способность отказываться от привычек и «проверенных» способов становится определяющей для руководителей.

Второй парадокс: катализатором этого процесса стал искусственный интеллект, радикально меняющий требования к современным лидерам. Чтобы сохранить контроль над процессами, которые ИИ способен автоматизировать, лидер должен опережать технологию — а значит, осваивать принципиально новые компетенции и учиться «забывать» стандартные управленческие практики, перестраивать иерархичную модель мышления, избавлять от синдрома незаменимого и всезнающего руководителя. Новая реальность и проникновение ИИ в бизнес-процессы компаний форсирует трансформацию позиции и требует от руководителя освоения новой более сложной роли: не столько решать самому, сколько создавать условия для решений, совместно с командами и партнерами искать новые подходы к решению старых бизнес-задач.

На первый план выходят два базовых навыка руководителя: способность глубоко анализировать ситуацию, мыслить критически и формировать четкое представление о будущем. Это уникальная человеческая способность, в отличие от искусственного интеллекта. Второй навык — витальность. Руководители должны обладать большим зарядом энергии, жизненных сил, уметь управлять своим ресурсом, чтобы искать решения сложных задач, проводить перемены, вдохновлять команду на достижение высоких результатов.

С большим вызовом столкнулось и бизнес-образование. Если раньше мы могли открыть классические учебники по менеджменту и найти в них ответы на почти все вопросы, то книг, объясняющих сегодняшние реалии, нет. Знания быстро устаревают, и руководители вынуждены осваивать новую реальность самостоятельно. Поэтому нынешняя система обучения должна быть гибкой, учитывать текущую ситуацию и сохранить дуальность: с одной стороны, остаться академичной, а с другой — перестать быть академичной.

Важный тренд для руководителя — учиться у других СЕО, советов директоров, команды. Этот формат получения знаний сейчас набирает обороты. Порядка 50% информации лидеры черпают не из учебников, книг и семинаров, а из внешней среды. Речь не о том, чтобы перенять чужой опыт буквально, но позаимствовать логику решений и красоту мысли. Как и анленинг, «обучение об других» помогает развивать навык стратегического предвидения. Реальность становится сложнее и меняется быстрее, чем мы могли предположить еще несколько лет назад. Вслед за этим меняются наши представления о лидерстве. Качества СЕО, которые были актуальны раньше, сегодня становятся ограничениями. Способность предвидеть перемены, меняться, стратегически мыслить, отказываться от устаревших знаний и подходов, находить в себе силы воодушевлять и вести за собой — эти навыки помогут современным руководителям быть устойчивыми и сохранять конкурентоспособность бизнеса.

Если взглянуть более глобально — то и своей страны. Состояние мирового рынка показывает, что национальный потенциал кроется не столько в природных богатствах, сколько в людях, обладающих выдающимся талантом и способностью преобразовывать идеи в прорывные проекты. Именно возможность государства воспитывать и грамотно применять талантливых руководителей станет определяющим фактором национальной конкурентоспособности в новом тысячелетии.