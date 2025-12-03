Группу жителей Удмуртии и Пермского края задержали во время облавы на бордель

Полицейские совместно с Росгвардией во время облавы на бордель задержали руководителя и шестерых администраторов одного из спа–салонов в Ленинском районе Ижевска. По оперативным данным, в занятие проституцией было вовлечено не менее одиннадцати девушек. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

«По версии следствия, с ноября 2023 года по настоящее время 28-летний обвиняемый, с целью извлечения прибыли, создал организованную группу (она состояла из жителей Удмуртии и Пермского края.— “Ъ-Удмуртия”) для вовлечения лиц в занятие проституцией. Действуя в составе группы, он подыскал и оборудовал помещение под салон эротического массажа на улице Азина в Ижевске»,— говорится в сообщении. Организатор для привлечения клиентов размещал рекламу услуг массажа в интернете.

По данным регионального СУ СКР, администраторы встречали клиентов, рассказывали им о стоимости услуг, контролировали проституток и накладывали на них денежные штрафы.

Было возбуждено уголовное дело об организации занятия проституцией (ст. 241 УК, до пяти лет лишения свободы). Все задержанные допрошены. Им предъявлены обвинения в зависимости от роли в группе.

По массажному салону и по местам жительства организаторов борделя проведены обыски. Изъяты предметы, деньги, носители информации, важные для следствия. Устанавливаются все обстоятельства происшедшего.

Организатор находится в следственном изоляторе, решается вопрос об избрании меры пресечения. Остальным назначены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.