Директору ГКЗ «Башкортостан» продлили домашний арест до 6 марта

Советский районный суд Уфы сегодня продлил домашний арест директору государственного концертного зала «Башкортостан» и совладельцу золотодобывающей компании «Иремельбашресурс» Вильдану Яруллину до 6 марта, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе суда.

Народного артиста Башкирии Вильдана Яруллина подозревают в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), его задержали в конце мая этого года. Как полагает следствие, он заключил договоры с аффилированным предпринимателем на подготовку площадки для песенного конкурса «Время героев». Следствие полагает, что его действия причинили ущерб республиканскому бюджету на сумму 9,8 млн руб. 26 мая его арестовали. В начале сентября Советский райсуд Уфы заменил нахождение в СИЗО на домашний арест. Второй фигурантке дела, директору АНОК «Дирекция культурных программ Башкирии» Гульнаре Юриной, тот же суд продлил арест до 6 декабря. Подрядчика культурно-массовых мероприятий обвиняют в присвоении и растрате бюджетных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) при организации конкурса «Время героев». Она находится в СИЗО в Челябинской области

В 2023 году Гульнара Юрина, по версии следствия, без торгов заключила госконтракт с ГКЗ «Башкортостан» на подготовку площадки для проведения «Времени героев» на сумму более 33 млн руб. Обвиняемая предоставила фиктивные счета-фактуры, директор концертного зала Вильдан Яруллин без проверки подписал их, а учреждение полностью оплатило услуги. Следствие полагает, что предприниматель и директор учреждения были в сговоре, а деньги похитили.

Майя Иванова