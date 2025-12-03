Курорты ММК вновь в числе лауреатов Международной премии Russian Event Awards

Популярные курорты Магнитогорского металлургического комбината Абзаково и Банное стали лауреатами XIV Международной премии в сфере событийного туризма Russian Event Awards-2025, финал которой состоялся в Нижнем Новгороде.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

В 2025 году на соискание премии было подано 473 проекта из 63 регионов России, Республики Беларусь и Южной Осетии. Право на участие в финале получили 370 проектов. Организаторами финальных мероприятий выступили: министерство туризма и промыслов Нижегородской области, ФРОС Region PR и ООО «Консалтинг-Тур.

ООО «Санаторий Юбилейный» (курорт «Банное») по итогам премии завоевало второе место в номинации «Лучшее средство размещения для проведения турсобытия». Отметим, что в прошлом году Банное заняло третье место в этой номинации. Также лауреатом премии стал горнолыжный курорт Абзаково, занявший второе место в номинации «Лучшая природно-рекреационная зона для проведения турсобытия».

Международная премия в области событийного туризма Russian Event Awards учреждена в 2012 году по инициативе Геннадия Шаталова, как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого конкурса проектов за достижения в области развития событийного туризма. До 2022 года событие проходило в формате Национальной премии. Под событийным туризмом понимается самостоятельное направление туризма, связанное с посещением участниками, приглашенными гостями, туристами и экскурсантами места проведения события, отличного от места их постоянного проживания.

ООО «Санаторий «Юбилейный» — оздоровительный комплекс, расположенный в республике Башкортостан, в окрестностях озера Банное. Это одна из самых популярных здравниц ММК. Здесь созданы прекрасные условия для комфортного отдыха и лечения в любое время года. На территории в 35 га для размещения гостей предусмотрены три пятиэтажных корпуса и двух-, трехэтажные коттеджи. Санаторий имеет собственный благоустроенный песчано-галечный пляж, прогулочную набережную протяженностью более 1,8 тыс. м, кафе, прокат водного инвентаря, спортивные площадки, современный досуговый центр «72 F». Курорт «Абзаково», построенный Магнитогорским металлургическим комбинатом, расположен на территории Республики Башкортостан, в 60 км от Магнитогорска. Гостям предлагаются богатый выбор развлечений и широкие возможности активного отдыха. В их числе услуги спортивно-туристического отдела, посещение зоопарка, различные оздоровительные и косметические услуги. Горнолыжников и сноубордистов ГЛЦ «Абзаково» привлекает возможностью катания на многочисленных хорошо подготовленных трассах общей протяженностью 16 км при перепаде высот до 320 м. Склоны обслуживают шесть современных бугельных подъемников суммарной пропускной способностью свыше 5000 человек. Действуют две пассажирские подвесные канатно-кресельные дороги.

ПАО «ММК»