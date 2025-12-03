Прокуратура Ставрополя выявила фирму с зарплатами ниже МРОТ

Прокуратура Октябрьского района Ставрополя проверила коммерческую организацию и обнаружила, что девять сотрудников получали зарплату ниже минимального размера оплаты труда, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Руководитель фирмы нарушил Трудовой кодекс РФ, выплачивая работникам меньше 26 094 рублей в месяц — именно эта сумма действует в Ставропольском крае с 1 января 2025 года. Прокуроры оперативно внесли представление, и работодатель сразу доплатил сотрудникам недостающие суммы с компенсацией за задержку.

Всего девять человек получили дополнительно 140 тыс. руб. Средняя доплата на человека составила около 15,6 тыс. руб., что покрыло разницу до МРОТ за несколько месяцев. Прокуратура края подтвердила факт в своем релизе: работники теперь застрахованы от повторных нарушений, а фирма обязана соблюдать закон в будущем.

В Ставропольском крае прокуратура часто фиксирует выплаты ниже МРОТ на малом и среднем бизнесе, где владельцы экономят на зарплатах из-за низкой рентабельности. За нарушение грозят штрафы: руководителю — от 10 до 20 тыс. руб., компании — до 50 тыс. руб. по статье 5.27 КоАП РФ. Если фирма не исправится, штрафы вырастут до 100–200 тыс. руб., а директор рискует дисквалификацией на 1–3 года.

Станислав Маслаков