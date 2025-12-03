Ярославским ветеранам СВО выдают адаптивную одежду

В Ярославской области ветеранам специальной военной операции начали выдавать адаптивную одежду. Об этом сообщает правительство региона.

Фото: Правительство Ярославской области

Ярославский филиал фонда «Защитники Отечества» передал 16 комплектов ветеранам с инвалидностью из разных городов и округов. «Получить комплект адаптивной одежды может каждый ветеран СВО, имеющий нарушения опорно-двигательного аппарата, ампутацию верхних или нижних конечностей или передвигающийся на инвалидной коляске»,— пояснила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Ярославской области Наталья Кравчук.

Работа по обеспечению адаптивной одеждой началась в этом году. Каждому ветерану предоставляют три комплекта одежды: летний, зимний и демисезонный. По всей стране выдано более 1300 комплектов. Среди получателей — Евгений Пелевин из Ростовского округа, который добровольно ушел на СВО в июле 2023 года, получил тяжелое ранение и был награжден медалью «За отвагу».

Алла Чижова