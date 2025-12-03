В КБР следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности

В Нальчике следователи возбудили уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя, подозреваемого по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Кабардино-Балкарии.

По данным правоохранителей, ночью 17 ноября в караоке-баре на улице Тлостанова между подозреваемым и мужчиной произошел конфликт. Следствие считает, что фигурант ударил оппонента, от чего он упал и ударился головой об пол. От полученных закрытой черепно-мозговой травмы мужчина скончался через несколько суток в больнице.

Следователи продолжают расследование произошедшего.

Константин Соловьев