В колонию отправлен омский вор, безрезультатно взорвавший пять банкоматов

Омский суд приговорил к девяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 300 тыс. руб. 41-летнего безработного местного жителя за подрыв банкоматов. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

По информации ведомства, обвиняемый из бытовых газовых баллонов и полимерных шлангов изготавливал самодельные взрывные устройства. Их он использовал для подрыва банкоматов, установленных на первых этажах многоквартирных жилых домов. С ноября 2022 по апрель 2024 года омич, остро нуждавшийся в деньгах, взорвал пять банкоматов. Однако из-за срабатывания сигнализации он каждый раз скрывался с места преступления ни с чем, говорится в сообщении Telegram-канала судов Омской области.

В апреле 2024 года подозреваемого задержали сотрудники омских управлений МВД и ФСБ. Оперативники нашли его на даче, где злоумышленник скрывался после очередной неудачной попытки взорвать банкомат. Как сообщили в пресс-службе полиции, на допросе задержанный пояснил, что на преступления его подтолкнули крупные кредитные обязательства.

Илья Николаев