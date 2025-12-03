Жителя Перми отправили в колонию за попытку завладеть деньгами осужденного за взятку бизнесмена

Дзержинский суд Перми признал жителя краевого центра виновным в мошенничестве и приговорил к реальному сроку лишения свободы. Ранее фигурант пытался завладеть деньгами одного из бизнесменов, осужденного за дачу взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Следствием и судом установлено, что, заранее разработав план, подсудимый и его сообщник, зная, что их общий знакомый предприниматель осужден за дачу взятки и отбывает наказание в исправительном учреждении, решили завладеть его деньгами. По данным СМИ, речь идет о владельце пермского «Треста №6» Сергее Микове. Через юриста осужденного бизнесмена фигуранты предложили знакомому услуги по передаче якобы необходимой взятки в размере 1 млн руб. сотруднику СИЗО №1 для улучшения условий его содержания. При этом они заведомо не собирались передавать деньги какому-либо представителю власти. Юрист, в свою очередь, сообщил о преступном плане сообщников в УФСБ России по Пермскому краю и действовал в дальнейшем под контролем оперативников.

23 июля 2025 года в одном из кафе города Перми юрист передал муляж денежных средств в размере 1 млн мужчине, действовавшему по просьбе сообщников, который не был осведомлен об их преступном умысле. После получения муляжа мужчина скрылся, а виновный был задержан сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю.

В ходе расследования осужденный заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, активно способствуя изобличению соучастника. Уголовное дело в отношении последнего было выделено в отдельное производство и в настоящее время рассматривается судом. С учетом признания вины, сотрудничества со следствием и иных обстоятельств суд назначил подсудимому наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Напомним, в июле 2025 года владелец треста №14 Сергей Миков был признан Ленинским судом Перми виновным в даче взятки в особо крупном размере Ирине Чирковой, которая на момент совершения преступления была начальником управления капитального строительства администрации Перми. Бизнесмен передал ей 5,45 млн руб. за оказание помощи в приемке со стороны заказчика объектов, которые ООО строило в рамках муниципальных контрактов. 9 сентября Пермский краевой суд оставил приговор без изменения.