В Димитровграде сдвинули сроки открытия нового моста на Верхнем пруду

В Димитровграде новый мост на Верхнем пруду, который, согласно контракту, должны были ввести в эксплуатацию до конца 2025 года, достроят только летом следующего года. Об этом стало известно во время прямой линии губернатора Ульяновской области Алексея Русских, проходящей 3 декабря.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Как отметил глава Димитровграда Сергей Сандрюков, в проект пришлось вносить изменения. «Подрядчики были вынуждены построить временную дамбу для проезда тяжелой техники, который изначально не был запланирован. Поэтому мы сегодня на этапе заключения дополнительного соглашения о продлении срока контракта. Мост будет сделан, но благоустроительные работы в плане асфальтобетонного покрытия моста, освещения, подъездных путей, к сожалению, из-за погодных условий мы вынуждены перенести на следующий год. Сроки для себя мы ставим с запасом времени до 1 августа, потому что есть риски: будет нерестовый период, связанный с природоохранной деятельностью»,— доложил градоначальник губернатору.

Алексей Русских поручил Сергею Сандрюкову организовать четкий ежедневный контроль за ходом строительства моста.

Андрей Сазонов