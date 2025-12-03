МИД РФ: российские базы в Сирии играют стабилизирующую роль в регионе

Российские военные базы в Сирии продолжают работать и вносят стабилизирующий фактор в регион, заявил заместитель главы МИД России Сергей Вершинин. По его словам, эти базы можно использовать для поступления и обработки гуманитарной помощи, которая поступает в Сирию по разным каналам.

«Мы считаем, что эти базы и российское военное присутствие в том числе имеют стабилизирующую роль с точки зрения ситуации в Сирии и за ее пределами в целом в регионе. Главный, наверное, ответ на ваш вопрос состоит в том, что эти базы сейчас действуют, и они вносят хороший, стабилизирующий "факт" в общую ситуацию в этом регионе»,— заявил Сергей Вершинин в интервью RTVI.

Российский военный контингент был направлен в Сирию в сентябре 2015 года для нейтрализации анклавов глобальных террористических группировок. В провинции Тартус находится 720-й пункт материально-технического обеспечения ВМФ России, а в провинции Латакия — авиабаза Хмеймим.

Лусине Баласян