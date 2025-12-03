Бывшему замглавы Луганска Воротниковой дали 7 лет за взятку почти в 1 млн рублей

Бывшего замглавы администрации Луганска Марину Воротникову приговорили к семи годам колонии общего режима. Ей также запретили в течение восьми лет занимать должности в госорганах. Воротникова проходит по делу о коррупции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ЛНР со ссылкой на прокуратуру региона.

По решению суда у экс-главы администрации города конфискуют имущество, соответствующее сумме взятки, — 810 тыс. руб. Воротникова получила деньги от директора МУП «Поколение города Луганска» «за покровительство». Взяткодателя оштрафовали на 500 тыс. руб.

Марину Воротникову взяли под стражу сразу после оглашения приговора в зале суда.