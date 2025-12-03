Работники ООО «Башкирэнерго» удостоены государственных наград
2 декабря глава Республики Башкортостан Радий Хабиров вручил государственные награды лучшим работникам промышленности и энергетики региона. В их числе сотрудники ООО «Башкирэнерго». Начальник департамента технологического присоединения Ралиф Гареев удостоен звания «Заслуженный энергетик РБ», а начальник департамента материально-технического обеспечения Елена Ковырзина награждена Почетной грамотой РБ.
Глава республики поблагодарил всех награждаемых за высокий профессионализм и отметил, что сегодня предприятия Башкирии продолжают строить и модернизировать производственные комплексы, внедрять инновации, наращивать мощности энергосистемы региона.
Также в этот день церемонию награждения провел заместитель премьер-министра Правительства РБ – министр промышленности, энергетики и инноваций Александр Шельдяев. Он вручил Почетные грамоты Минэнерго РФ генеральному директору ООО «Башкирэнерго» Анатолию Пискунову, начальнику департамента капитального строительства Айнуру Латыпову, начальнику отдела транспорта электроэнергии ПО «ЦЭС» Наталье Киняпиной и заместителю начальника отдела подстанций ПО «УГЭС» Александру Жижину.
Кроме того, Почетной грамоты министерства промышленности, энергетики и инноваций РБ удостоены директор по правовому обеспечению ООО «Башкирэнерго» Руслан Габитов, начальник ОГОЧС Закир Хузяхметов, начальник отдела мобилизационной подготовки и защиты гостайны Денис Богатко.
Александр Шельдяев вручает награду Анатолию Пискунову
Фото: ООО «Башкирэнерго»
