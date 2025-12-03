В Астрахани женщину насмерть сбили два автомобиля

Сегодня утром на Аэропортовском шоссе в Астрахани под колесами автомобиля погибла 57-летняя женщина. Она переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

Как сообщили в УМВД региона, виновницей ДТП стала 21-летняя женщина за рулем LADA Priora. От удара об ее машину пострадавшую отбросило под колеса проезжавшей «ГАЗели». За рулем последней был 42-летний водитель. Женщина скончалась на месте происшествия.

ГИБДД г. Астрахани проводит проверку. Следователи полиции возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения повлекшем смерть (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

Марина Окорокова