В Петербурге арестовали мужчину по обвинению в убийстве в апарт-отеле

Смольнинский суд Санкт-Петербурга арестовал 31-летнего уроженца республики Северного Кавказа Шамиля Магомедова, сообщила пресс-служба суда. Он просил суд отпустить его под подписку о невыезде.

По версии следствия, утром 30 ноября в номере апарт-отеля на Невском проспекте Магомедов схватил девушку за шею и прижал лицом к подушке, она задохнулась. 2 декабря он был задержан.

По данным «Фонтанки», следствие рассматривает среди возможных версий, что погибшая могла оказывать платные услуги и была задушена клиентом «в порыве чувств».