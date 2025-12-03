IBC Real Estate: инвестиции в российскую недвижимость упадут почти вдвое

По итогам 2025 вложения в недвижимость России упадут на 40% в сравнении с прошлым годом до 800-850 млрд руб., сообщил гендиректор IBC Real Estate Алексей Ефимов на конференции, организованной ИД «Коммерсантъ».

По его словам, ситуация на рынке нормализуется после двух лет пиковых значений. «Это очень высокий показатель. Объемы инвестиций до 2022 года были значительно ниже, и сейчас мы возвращаемся к нормальным значениям. Примерно такие же показатели мы увидим в 2026 году»,— рассказал господин Ефимов.

По данным IBC Real Estate, инвестиции в недвижимость России за 11 месяцев 2025 года составили 755 млрд руб. Показатель снизился на 34% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом офисная недвижимость лидирует в структуре инвестиций по секторам: на этот сегмент пришлась треть от всех вложений. На рынке заключили 58 сделок, большинство компаний, как и в прошлом году, покупали площади под собственные нужды. По прогнозам эксперта, в 2026 году сектор ожидает период охлаждения.

Второе место по инвестициям среди всех сегментов заняли склады (21%). Объем вложений сократился более чем в 1,5 раза в сравнении с прошлым годом. По мнению эксперта, это «возврат к нормальным значениям» из-за эффекта высокой базы. Замыкает тройку жилая недвижимость: на ее долю пришлось 20% всех инвестиций.

В 2024 году инвестиции в российскую недвижимость впервые превысили 1 трлн руб. Это максимальный показатель за всю историю наблюдений. Одним из главных трендов года стала покупка объектов «под себя»: доля конечных пользователей составила 35% в объеме инвестиций, хотя ранее показатель не превышал 29%.