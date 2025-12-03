БАЗ передал «Газпром добыча Ямбург» новый тягач для опытной эксплуатации

Компания «Газпром добыча Ямбург» получила в опытно-промышленную эксплуатацию новый тягач БАЗ S34A10, преодолевший почти 5 тыс. км своим ходом с завода в Шушарах. Об этом сообщили в пресс-службе производителя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония передачи в опытную эксплуатацию тягача БАЗ S34A10

Фото: Пресс-служба БАЗ Церемония передачи в опытную эксплуатацию тягача БАЗ S34A10

Фото: Пресс-служба БАЗ

Церемония передачи состоялась в Новом Уренгое. В ней участвовали генеральный директор АО «Романов» Дмитрий Гречухин, заместитель генерального директора — главный конструктор Дмитрий Лебедев и генеральный директор ООО «Газпром добыча Ямбург» Сергей Шалимов. Также присутствовали представители дочерних обществ «Газпрома» и руководители автотранспортных подразделений.

Автомобиль прошел маршрут через регионы Сибири и Крайнего Севера, включая более 5 тыс. км дорог различного качества. Средний дневной пробег составлял порядка 400 км, первое регламентное обслуживание машина прошла на отметке 4 тыс. км в Югорске.

Тягач направлен на эксплуатационные испытания на трассы Ямбургского месторождения. В течение шести месяцев техника будет использоваться в составе автопоезда повышенной массы и проверяться в тяжелых дорожных условиях.

По итогам оценки эксплуатационных характеристик и стоимости владения ПАО «Газпром» примет решение о возможной закупке грузовиков БАЗ в рамках программы импортозамещения.

Артемий Чулков