ФСБ задержала 17-летнего курганца по подозрению в госизмене

Сотрудники УФСБ России по Курганской области задержали 17-летнего жителя регионального центра. Он подозревается в государственной измене (ст. 275 УК РФ), сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

По версии следствия, подросток в мессенджере Telegram установил контакт с представителем подконтрольного СБУ украинского террористического движения, и «выразил намерение» помогать иностранной организации в деятельности против безопасности РФ. В дальнейшем он размещал в общественных местах Кургана надписи с призывами к вступлению в террористическую организацию, а также отправлял фото автомобилей с символикой специальной военной операции, «осознавая, что целью движения является сбор сведений о жителях области, поддерживающих проведение СВО, и совершение поджогов принадлежащих им транспортных средств», считает следствие.

По данным следствия, в качестве вознаграждения за выполненные задания подозреваемый получил $30. Уголовное дело возбуждено следственным подразделением УФСБ. Курганец находится под стражей.