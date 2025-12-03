«Биннофарм групп» опросил россиянок о работе кишечника

Одна из ведущих российских фармацевтических компаний «Биннофарм Групп» провела исследование потребительского поведения, посвященное вопросам запора и его влиянию на образ жизни.

Согласно опросу, значительная часть россиянок в возрасте 25-64 лет отмечали у себя нарушения естественного ритма в работе кишечника за последние полгода, причем проблема носит систематический характер.

Более половины респонденток (56%) задержку стула связывают с сидячим образом жизни. На втором месте находится несбалансированное питание (48%), следом идут недостаточное потребление воды (45%), стресс и нервное напряжение (38%), а также смена обстановки и путешествия (35%).

Исследование также выявило широкий спектр подходов к решению этой деликатной проблемы: от коррекции питания и увеличения физической активности до использования специализированных препаратов.

«Мы видим, что тема здоровья пищеварительной системы остаётся актуальной для женщин разного возраста. Особенно важно, что женщины осознают связь проблемы с сидячим образом жизни, что открывает возможности для разработки профилактических программ», — отметили в «Биннофарм Групп».

Исследование было проведено осенью 2025 года методом онлайн-опроса. Выборка составила 1500 женщин в возрасте 25–64 лет. География исследования охватила города России с населением от 1 млн человек.

ООО «Биннофарм Групп»