В Ярославле начали обкатку нового трамвайного кольца у «Рио»

В Дзержинском районе Ярославля началась обкатка новых трамвайных путей от депо до разворотного кольца у ТРЦ «Рио». Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Для тестирования используется современный низкопольный трамвай. Перед запуском движения проверяют рельсы, контактную сеть и завершают обустройство остановок. Обкатка займет около двух недель и завершится к 15 декабря. Затем планируют запустить два временных маршрута: от больницы №9 и от улицы Блюхера до ТРЦ «Рио».

Весной планируют завершить реконструкцию путепровода на проспекте Октября и пятикилометрового участка до моторного завода. Это позволит продлить маршруты до Ярославского моторного завода. Работы идут по графику, и полностью запустить трамвайное движение по всему городу планируют к концу 2026 года.

Антон Голицын