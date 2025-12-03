Губернатор Алексей Русских поручил привести в норму пешеходные переходы на ул. Транспортной в Ульяновске. Об этом он сообщил во время прямой линии с главой региона, которая проходит в среду, 3 декабря.

Решение было принято после обращения местной жительницы. Также поручено обратить внимание на освещенность.

На прямую линию главы Ульяновской области Алексея Русских поступило более 1000 вопросов от населения. Большая часть из них касается ЖКХ, транспорта, здравоохранения.

Андрей Сазонов