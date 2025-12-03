Из-за остановки грузового состава под Волгоградом задержан поезд из Грозного

Внезапная утренняя остановка грузового состава в Волгоградской области привела к задержке пассажирского поезда и электрички. Более двух часов простояли поезд № 301 «Грозный — Волгоград» и пригородный электропоезд «Волжский — Волгоград-1», сообщается в Telegram-канале Приволжской железной дороги.

Незапланированная остановка грузового поезда произошла на перегоне Спартановка — Пост 6 км. На место отправили вспомогательный состав.

Марина Окорокова