Инвестиции участников томских кластеров прогнозируются в объеме 56 млрд рублей

Объем инвестиций участников трех новых промышленных кластеров в Томской области прогнозируется в объеме 56 млрд руб. К 2030 году власти региона рассчитывают получить от реализации этих проектов около 2,8 млрд руб. в бюджеты всех уровней, сообщила пресс-служба областной администрации.

В феврале 2025 года был открыт лесопромышленный кластер. В июле, как писал «Ъ-Сибирь», Минпромторг РФ зарегистрировал промышленный кластер «Цветные и редкоземельные металлы». В сентябре открылся кластер электроники и беспилотных технологий.

По данным томского губернатора Владимира Мазура, план на 2025-2030 годы в регионе включает более 50 инвестпроектов. Общая сумма инвестиций превышает 1,2 трлн руб.

Александра Стрелкова