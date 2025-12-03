В Госдуме предложили расширить образовательные льготы для участников СВО

Депутат Государственной думы (ГД) Олег Смолин (КПРФ) призвал коллег обдумать дальнейшее предоставление образовательных льгот участникам СВО. По мнению депутата, необходимо сделать следующий шаг в квотировании высшего образования.

Свое предложение депутат озвучил при обсуждении на пленарном заседании закона о предоставлении участникам СВО права на бесплатное получение второго среднего профессионального образования. Парламентарий назвал меру «вторым шагом» в этом направлении, первым — был закон об аналогичном праве для участников СВО, получивших инвалидность. «Мне кажется, можно было бы обдумать и обсудить возможность третьего шага, — предложил господин Смолин. — А именно дать возможность участникам СВО получить высшее образование по определенным специальностям на бюджетной основе».

В качестве примера «определенной» специальности коммунист упомянул инженерное дело, а также военное образование. «Если мужчина поучаствовал в боевых действиях, приобрел боевой опыт, он мог бы стать, при желании, очень хорошим офицером»,— предположил Олег Смолин.

Депутат Дмитрий Вяткин («Единая Россия») также взял слово. Он отметил, что в портфеле Госдумы уже есть несколько законопроектов по этой тематике. В частности, о предоставлении бесплатного высшего образования для вдов и вдовцов участников СВО. Этот законопроект был внесен в августе 2025 года.

Спикер нижней палаты Вячеслав Володин («Единая Россия») отметил, что принятая сегодня инициатива о втором специальном профобразовании для участников СВО стала 148-м законом, направленным на поддержку участников военной операции и их семей. По словам председателя ГД, в 2025 году в вузы поступили более 28 тыс. участников СВО и их детей. Еще около 20 тыс. — поступили по квоте в колледжи.

Степан Мельчаков