Ставрополье запустит 60 электрозаправок в 2026 году

Ставропольский край в 2026 году введет в эксплуатацию около 60 новых электрозарядных станций. Об этом объявили на коллегии министерства энергетики, промышленности и связи региона. Заместитель министра Василий Глушаков подтвердил планы инвесторов, отметив, что общее число ЭЗС превысит 100 станций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Инвесторы уже открыли 69 быстрых ЭЗС мощностью 150 кВт каждая. Станции заряжают электромобиль за 30 минут и стоят в городах, на федеральных и региональных трассах, а также в сельских районах. Развитие сети стартовало три года назад: первая ЭЗС появилась в Железноводске в 2023 году, а летом 2025-го в Ставрополе заработал хаб из четырех станций.

Глава минпрома Иван Ковалев подчеркнул тесное взаимодействие с бизнесом. Власти развивают инфраструктуру не только в Ставрополе, но и в селах, чтобы владельцы электромобилей свободно ездили по краю. В 2025 году открыли десять ЭЗС в Ставрополе, Михайловске, Ессентуках, Минеральных Водах, поселке Извещательном и селе Новоселицком.

В этом году запустили проект электротакси с парком из 20 машин. Коммерческая компания расширит пилот и в 2026-м откроет три электрохаба: в аэропортах Ставрополя и Минеральных Вод, плюс в Кисловодске. Регион получил 165 млн руб. на быстрые ЭЗС в рамках нацпроекта «Промышленное обеспечение транспортной мобильности».

Стимулом служит постановление правительства РФ, которое обязывает АЗС на дорогах ставить зарядки постоянного тока от 44 кВт. Соглашение властей и бизнеса с форума InRussia-2025 ускорит рост электромобильного парка, каршеринга и такси. Губернатор Владимир Владимиров видит в проектах рабочие места и поддержку экотранспорта.

Станислав Маслаков