Стали известны даты предсезонных сборов «Амкара»

Команда пермского ФК «Амкар» выйдет из отпуска 8 января, сообщает пресс-служба клуба. Первые сборы состоятся в Перми с 9 по 21 января. Следующие два сбора запланированы в Сочи на период с 24 января по 6 февраля и с 9 по 20 февраля. «После их окончания начнется недельный цикл подготовки к первому туру, который ориентировочно будет 1 марта»,— подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, главным тренером на следующий год назначен действующий наставник «красно-черных» Ярослав Мочалов. Под его руководством пермская команда успешно решила задачу повышения в классе, заняв в минувшем сезоне первое место в первенстве второй лиги Б. Всего «серебре» примут участие 10 команд. Примечательно, что половина из них носят название «Динамо». Помимо Брянска, это клубы из Ставрополя, Кирова, Владивостока и дубль «сине-белых» из Москвы. Оставшийся квартет — «Алания» (Владикавказ), «Кубань» (Краснодар), «Зенит-2» (Санкт-Петербург), «Тюмень». Вчера также стало известно о первых изменениях в составе игроков — «Амкар» пополнили сразу четыре новых игрока. Среди них полузащитник Никита Устинов, защитник Тимофей Кудымов, вратарь Александр Кадников и защитник Иван Лезин.