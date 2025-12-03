Чем известен приговоренный к 25 годам Сергей Фургал

3 декабря 2025 года Бабушкинский суд Москвы приговорил экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к 25 годам лишения свободы по экономическому делу. Подробности его биографии — в материале “Ъ”.

Фургал Сергей Иванович родился 12 февраля 1970 года в селе Поярково Амурской области. Окончил Благовещенский государственный мединститут (1992) и Российскую академию госслужбы (2010).

В 1992–1999 годах работал терапевтом и неврологом в Поярковской центральной районной больнице. В 1990-е годы занялся бизнесом в Хабаровском крае. С 2000 года — гендиректор ООО «Алькума» (торговля лесоматериалами), затем гендиректор металлоторговой компании ООО «Миф-Хабаровск».

Одним из многолетних бизнес-партнеров будущего губернатора являлся депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков. В ноябре 2019 года он был арестован в Москве по подозрению в двух убийствах и покушении, совершенных в 2004–2005 годах в отношении местных предпринимателей. В деле фигурирует убийство амурского бизнесмена Олега Булатова, по версии следствия, связанное с коммерческой деятельностью. Сергей Фургал занимался поставками металлолома на экспорт с господином Булатовым в учрежденном ими ООО «Вест-Маркетинг». Кроме того, по делу были изъяты документы в группе компаний «Торэкс», которой владеют Николай Мистрюков и супруга губернатора (раньше — сам господин Фургал). В группу компаний входят завод «Амурсталь» и сеть компаний по заготовке металлолома.

Карьеру политика Сергей Фургал начал в 2005 году, избравшись в думу Хабаровского края. В том же году стал координатором хабаровского регионального отделения ЛДПР. В 2006–2007 годах возглавлял дальневосточный филиал Государственной экспертизы проектов МЧС РФ. В 2007, 2011 и 2016 годах избирался депутатом Госдумы от ЛДПР, возглавлял думский комитет по охране здоровья.

В 2013 году баллотировался на пост губернатора Хабаровского края, занял второе место с 19,14% голосов (Вячеслав Шпорт набрал 63,92%). В первом туре губернаторских выборов 9 сентября 2018 года получил 35,8%, обойдя господина Шпорта на 0,2%. Во втором туре победил с 69,57% голосов.

9 июля 2020 года губернатор был задержан. В его отношении возбудили уголовное дело по подозрению в серии покушений и убийств. Следствие считает, что в 2004–2005 годах Сергей Фургал организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийство предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. СКР утверждает, что они мешали вести бизнес господину Фургалу.

В конце 2021 года на него было заведено еще несколько уголовных дел. В них экс-главу региона обвиняли в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ), организации преступного сообщества с использованием служебного положения (ст. 210 УК РФ), легализации (отмывании) имущества, приобретенного преступным путем (ст. 174), незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289).

10 февраля 2023 года Сергей Фургал был приговорен к 22 годам колонии строгого режима по делу об организации двух убийств и покушения. В феврале 2025 года Верховный суд отклонил кассационную жалобу на этот приговор.